Золото (Фуното/Фонотова /) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти23.01.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1844
Бракосочетание
06.11.1866
Николаевская церковь,м/к-1866г.лист-95,зпр.-13,ГАДО,Ф - 426-1-1,кадр-96.
Рождение ребёнка
01.08.1868
Дочь: Елизавета Кирьяновна
Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1868г.лист-150,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-151.
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Золото Николай Кирьянович
Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1872
Дочь: Гутова Устинья Кирьяновна
Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-279,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-280
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1874
Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-68,зап.-50,ГАДО,Ф - 426-2-2,кадр-69.
Рождение ребёнка
01.04.1877
Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1877г.лист-47,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-48.
Рождение ребёнка
01.01.1880
Сын: Золото Христофор Кирьянович
Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1880г.,лист-184,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-185.
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Золото Георгий Кирьяновия
Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич
Рождение ребёнка
29.11.1881
Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-27,зап.-66,ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-28.
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Кирикия Кирьяновна
Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич
Рождение ребёнка
20.04.1885
Дочь: Гутова Мария Кирьяновна
Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-182,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-183.
Рождение ребёнка
28.06.1888
Дочь: Агафья Кирьяновна
Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич
Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-97,зап-25,ГАДО,Ф - 426-2-5,кадр-98.
Смерть
23.01.1904
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-58,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-59.
Похороны
24.01.1904