Золото (Фуното/Фонотова /) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Фуното/Фонотова /) Евдокия Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

23.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1866

Муж: Золото Кирьян Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1866г.лист-95,зпр.-13,ГАДО,Ф - 426-1-1,кадр-96.
Рождение ребёнка
01.08.1868

Дочь: Елизавета Кирьяновна

Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1868г.лист-150,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-151.
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Золото Николай Кирьянович

Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич

Рождение ребёнка
12.08.1872

Дочь: Гутова Устинья Кирьяновна

Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-279,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-280
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Золото Стефан Кирьянович

Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич

Рождение ребёнка
08.11.1874

Сын: Золото Федор Кирьянович

Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-68,зап.-50,ГАДО,Ф - 426-2-2,кадр-69.
Рождение ребёнка
01.04.1877

Сын: Золото Ефимий Кирьянович

Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1877г.лист-47,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-48.
Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Золото Христофор Кирьянович

Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1880г.,лист-184,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-185.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Золото Георгий Кирьяновия

Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич

Рождение ребёнка
29.11.1881

Сын: Золото Андрей Кирьянович

Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-27,зап.-66,ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-28.
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Кирикия Кирьяновна

Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич

Рождение ребёнка
20.04.1885

Дочь: Гутова Мария Кирьяновна

Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-182,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-183.
Рождение ребёнка
28.06.1888

Дочь: Агафья Кирьяновна

Отец ребёнка: Золото Кирьян Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-97,зап-25,ГАДО,Ф - 426-2-5,кадр-98.
Смерть
23.01.1904
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-58,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-59.
Похороны
24.01.1904
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