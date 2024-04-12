Золото Георгий Кирьяновия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: Золото Кирьян Васильевич
Мать: Золото Евдокия Федоровна
Бракосочетание
До 1905
Рождение ребёнка
13.05.1906
Сын: Золото Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Золото Кириакия Михайловна
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-159,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-160.
Рождение ребёнка
23.07.1907
Мать ребёнка: Золото Кириакия Михайловна
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-24,зап.-51,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-25
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Золото Афанасий Георгиевич
Мать ребёнка: Золото Кириакия Михайловна
Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-93,зап.-70,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-94
Рождение ребёнка
14.10.1910
Сын: Золото Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Золото Кириакия Михайловна
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-38,зап.-120,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр=242
Рождение ребёнка
21.04.1912
Дочь: Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Золото Кириакия Михайловна
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-18,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-19.
Рождение ребёнка
17.09.1913
Дочь: Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Золото Кириакия Михайловна
Николаевская Церковь,м/к-1913г.лист-102,зап.-71,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр- 103
Смерть
Неизвестно