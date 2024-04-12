Золото Николай Кирьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1869
Отец: Золото Кирьян Васильевич
Мать: Золото Евдокия Федоровна
Бракосочетание
18.07.1893
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-227,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-226
Рождение ребёнка
27.06.1894
Дочь: Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Золото Александра Федосеевна
Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-13,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-14
Рождение ребёнка
21.12.1895
Сын: Золото Василий Николаевич
Мать ребёнка: Золото Александра Федосеевна
Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-87,зап.-97,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-88
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Золото Александра Федосеевна
Рождение ребёнка
29.05.1900
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Золото Александра Федосеевна
Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-177,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-183
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Кириакия Николаевна
Мать ребёнка: Золото Александра Федосеевна
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-92,зап.-63,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-92
Рождение ребёнка
21.01.1905
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Золото Александра Федосеевна
Николаевская церковь,м/к1905г.лист-80,зап.-10,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр 81
Рождение ребёнка
01.06.1909
Дочь: София Николаевна
Мать ребёнка: Золото Александра Федосеевна
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-153,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-154
Рождение ребёнка
17.05.1912
Дочь: Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Золото Александра Федосеевна
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-20,зап.-44,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-21.
Рождение ребёнка
27.02.1916
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Золото Александра Федосеевна
Николаевская Церковь,м/к-1916г.лист-3,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-5
Смерть
Неизвестно