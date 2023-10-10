(Золото) Варвара Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1916
Николаевская Церковь,м/к-1916г.лист-3,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-5
Крещение
29.02.1916
ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-4,м/к-1916г.лист-3,зап.-14 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Алексей Стефанович Цумбек и Варвара Антоновна Цумбек
Смерть
Неизвестно