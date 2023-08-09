(Золото) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1900
Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-177,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-183
Крещение
30.05.1900
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-183,м/к-1900г.лист-177,зап.-33. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Елена Спиридоновна Золото и Стефан Кирьянович Золото
Смерть
Неизвестно