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(Золото) Евдокия Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

29.05.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
29.05.1900

Отец: Золото Николай Кирьянович

Мать: Золото Александра Федосеевна

Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-177,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-183
Крещение
30.05.1900
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-183,м/к-1900г.лист-177,зап.-33. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Елена Спиридоновна Золото и Стефан Кирьянович Золото
Смерть
Неизвестно