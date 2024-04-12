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(Золото) Анастасия Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.01.1905

Дата смерти

08.02.1906

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1905

Отец: Золото Николай Кирьянович

Мать: Золото Александра Федосеевна

Николаевская церковь,м/к1905г.лист-80,зап.-10,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр 81
Крещение
22.01.1905
ГАДО,Ф - 426-2-19 кадр-81,м/к-1905г.лист-80,зап.-10 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Георгий Кичкин и его дочь Мария
Смерть
08.02.1906
Причина смерти: Болезнь-оспа | Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-186,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-190
Похороны
09.02.1906
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