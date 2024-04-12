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(Золото) Агафья Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

27.06.1894

Дата смерти

13.08.1916

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
27.06.1894

Отец: Золото Николай Кирьянович

Мать: Золото Александра Федосеевна

Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-13,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-14
Крещение
28.06.1894
ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-13,м/к-1894г.лист-13,зап.-40 | Godparents:Новокаракубские поселяне; Стафий Кирьянович Золото и Елена Спиридоновна Золото
Смерть
13.08.1916
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-49,зап.-49,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-51
Похороны
14.08.1916
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