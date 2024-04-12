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(Золото) София Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1909

Отец: Золото Николай Кирьянович

Мать: Золото Александра Федосеевна

Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-153,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-154
Крещение
02.06.1909
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-154,м/к-1909г.лист-157,зап.-38. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Стефан Золото и жена его Мария Георгиевна Золото
Смерть
Неизвестно
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