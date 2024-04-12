(Золото) София Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1909
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-153,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-154
Крещение
02.06.1909
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-154,м/к-1909г.лист-157,зап.-38. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Стефан Золото и жена его Мария Георгиевна Золото
Смерть
Неизвестно