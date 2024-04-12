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(Золото) Кириакия Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

27.09.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1902

Отец: Золото Николай Кирьянович

Мать: Золото Александра Федосеевна

Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-92,зап.-63,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-92
Крещение
28.09.1902
ГАДО,Ф - 426- 2-9 кадр-92,м/к-1902г.лист-92,зап.-63 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Стефан Кирьянович Золото и Елена Стефановна Золото
Смерть
Неизвестно
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