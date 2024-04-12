(Золото) Кириакия Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1902
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-92,зап.-63,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-92
Крещение
28.09.1902
ГАДО,Ф - 426- 2-9 кадр-92,м/к-1902г.лист-92,зап.-63 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Стефан Кирьянович Золото и Елена Стефановна Золото
Смерть
Неизвестно