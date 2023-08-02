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Золото Василий Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.12.1895

Дата смерти

20.06.1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.06.1816
д.Нижний Скробов Барановичского р-на Брестской обл.Республика Белорусь
Причина смерти: Умер от ран | Список безвозвратных потерь 19-го Костромского пехотного полка
Рождение
21.12.1895

Отец: Золото Николай Кирьянович

Мать: Золото Александра Федосеевна

Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-87,зап.-97,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-88
Крещение
22.12.1895
ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-88,м/к-1895г.лист-87,зап.-97 | Godparents:Новокаракубский поселянин-запасн.солдат - Стефан Кирьянович Золото и его сестра Мария Ктрьяновна Золото
Военная служба
20.06.1916
д.Нижний Скробов Барановичский р-н Брестская обл Республика Беларусь . .Дивизионный лазарет
Ратник 19-го Костромского пехотного полка, именные списки безвозвратных потерь РГВИА, Ф - 16196-1-32
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