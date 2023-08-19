Золото Кирьян Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Золото Василий Трандафилович
Мать: ?
Жена: Золото Евдокия Федоровна
Дочь: Елизавета Кирьяновна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Федоровна
Сын: Золото Николай Кирьянович
Мать ребёнка: Золото Евдокия Федоровна
Дочь: Гутова Устинья Кирьяновна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Федоровна
Сын: Золото Христофор Кирьянович
Мать ребёнка: Золото Евдокия Федоровна
Сын: Золото Георгий Кирьяновия
Мать ребёнка: Золото Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Федоровна
Дочь: Кирикия Кирьяновна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Федоровна
Дочь: Гутова Мария Кирьяновна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Федоровна
Дочь: Агафья Кирьяновна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Федоровна