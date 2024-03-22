Золото Василий Трандафилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Золото Трандафил Ставрильевич
Мать: ?
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шерварли Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-220,зап.26,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-221