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Золото Василий Трандафилович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Золото Трандафил Ставрильевич

Мать: ?

Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Золото Кирьян Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шерварли Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-220,зап.26,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-221
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