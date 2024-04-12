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Золото Ефимий Кирьянович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.04.1877

Дата смерти

02.08.1897

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1877

Отец: Золото Кирьян Васильевич

Мать: Золото Евдокия Федоровна

Николаевская церковь,м/к-1877г.лист-47,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-48.
Крещение
02.04.1877
м/к-1877г.лист-47,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-48. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Золото Кирьян Лазарьевич и Анастасия Анастасовна Кичкеня
Смерть
02.08.1897
Причина смерти: Болезнь - горячка | Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-96,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-8,кадр-98.
Похороны
03.08.1897
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