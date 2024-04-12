(Золото) Агафья Кирьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Золото) Агафья Кирьяновна

(Золото) Агафья Кирьяновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

28.06.1888

Дата смерти

04.01.1894

Пол

Женский

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1888

Отец: Золото Кирьян Васильевич

Мать: Золото Евдокия Федоровна

Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-97,зап-25,ГАДО,Ф - 426-2-5,кадр-98.
Крещение
29.06.1888
Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-97,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-2-5,кадр-98 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Кирьяна Золото сын Стефан и дочь Мария
Смерть
04.01.1894
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-42,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-7,кадр-43
Похороны
05.01.1894
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close