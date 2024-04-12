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Золото Андрей Кирьянович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

29.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1881

Отец: Золото Кирьян Васильевич

Мать: Золото Евдокия Федоровна

Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-27,зап.-66,ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-28.
Крещение
30.11.1881
ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-28,м/к-1881г.лист-27,зап-66 | Godparents:Новокаракубские поселяне - Стефан Кирьянович Золото и Мария Кирьчновна Золото
Смерть
Неизвестно
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