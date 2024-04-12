Золото Федор Кирьянович
Место рождения
Дата рождения08.11.1874
Дата смерти01.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1874
Отец: Золото Кирьян Васильевич
Мать: Золото Евдокия Федоровна
Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-68,зап.-50,ГАДО,Ф - 426-2-2,кадр-69.
Бракосочетание
17.09.1901
Жена: Золото Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-41,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-42
Рождение ребёнка
03.02.1902
Мать ребёнка: Золото Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-65,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-65,
Рождение ребёнка
30.08.1903
Сын: Золото Александрович Федорович
Мать ребёнка: Золото Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-167,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-167
Рождение ребёнка
20.08.1905
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Золото Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-101,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-102
Рождение ребёнка
12.09.1907
Дочь: Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Золото Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-31,зап.-97,ГАДО,Ф - 426-2-10,кадр-32
Рождение ребёнка
08.02.1912
Мать ребёнка: Золото Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-9,зап-15,ГАДО,Ф - 426-2-13,кадр-10.
Военная служба
17.03.1916
Житомир, Житомирська область
РГВИА Ящ.№ 1216-3
Похороны
01.12.1937
Не известно
Смерть
01.12.1937
Причина смерти: Репрессирован | Золото Федор Кирьякович (1874) Дата рождения: 1874 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Место проживания: г. Мариуполь Дата ареста: дек... Показать все