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Золото Федор Кирьянович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.11.1874

Дата смерти

01.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1874

Отец: Золото Кирьян Васильевич

Мать: Золото Евдокия Федоровна

Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-68,зап.-50,ГАДО,Ф - 426-2-2,кадр-69.
Бракосочетание
17.09.1901

Жена: Золото Мария Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-41,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-42
Рождение ребёнка
03.02.1902

Сын: Золото Ефимий Федорович

Мать ребёнка: Золото Мария Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-65,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-65,
Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Золото Александрович Федорович

Мать ребёнка: Золото Мария Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-167,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-167
Рождение ребёнка
20.08.1905

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Золото Мария Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-101,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-102
Рождение ребёнка
12.09.1907

Дочь: Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Золото Мария Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-31,зап.-97,ГАДО,Ф - 426-2-10,кадр-32
Рождение ребёнка
08.02.1912

Сын: Золото Кирьян Федорович

Мать ребёнка: Золото Мария Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-9,зап-15,ГАДО,Ф - 426-2-13,кадр-10.
Военная служба
17.03.1916
Житомир, Житомирська область
РГВИА Ящ.№ 1216-3
Похороны
01.12.1937
Не известно
Смерть
01.12.1937
Причина смерти: Репрессирован | Золото Федор Кирьякович (1874) Дата рождения: 1874 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Место проживания: г. Мариуполь Дата ареста: дек... Показать все
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