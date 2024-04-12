Золото Кирьян Федорович
Место рождения
Дата рождения08.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1912
Отец: Золото Федор Кирьянович
Мать: Золото Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-9,зап-15,ГАДО,Ф - 426-2-13,кадр-10.
Крещение
09.02.1912
ГАДО,Ф - 426-2-13,кадр-10,м/к-1912г.лист-9,зап.-15. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Стефана Золото сын-Михаил и жена его Параскева Дмитриевна
Смерть
Неизвестно