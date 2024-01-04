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(Золото) Евдокия Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

20.08.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905

Отец: Золото Федор Кирьянович

Мать: Золото Мария Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-101,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-102
Крещение
21.08.1905
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-102,м/к-1905г.лист-101,зап.-52 | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Георгий Золото и Параскева Дмитриевна Золото
Смерть
Неизвестно
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