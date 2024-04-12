Золото Александрович Федорович
Место рождения
Дата рождения30.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1903
Отец: Золото Федор Кирьянович
Мать: Золото Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-167,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-167
Крещение
31.08.1903
ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-167,м/к-1903г.лист-167,зап.-58 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Стефан Золото и Елена Стефановна Золото
Смерть
Неизвестно