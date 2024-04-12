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Золото Александрович Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

30.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1903

Отец: Золото Федор Кирьянович

Мать: Золото Мария Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-167,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-167
Крещение
31.08.1903
ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-167,м/к-1903г.лист-167,зап.-58 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Стефан Золото и Елена Стефановна Золото
Смерть
Неизвестно
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