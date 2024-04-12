(Золото) Любовь Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.09.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1907
Отец: Золото Федор Кирьянович
Мать: Золото Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-31,зап.-97,ГАДО,Ф - 426-2-10,кадр-32
Крещение
13.09.1907
ГАДО,Ф - 426-2-10,кадр-32,м/к-1907г.лист-31,зап.-97. | Godparents:Новокаракубские поселяне - Георгий Золото и жена его Параскева Дмитриевна
Смерть
Неизвестно