Золото Ефимий Федорович
Место рождения
Дата рождения03.02.1902
Дата смерти01.12.1937
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1902
Отец: Золото Федор Кирьянович
Мать: Золото Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-65,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-65,
Крещение
04.02.1902
ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-65,м/к-1902г.лист-65,зап.-7. | Godparents:Новокаракубский поселянин : Стефан Кирьянович Золото и поселянка с.Старого Керемчика - Мария Кирьяновна Ольмедова
Похороны
01.12.1937
Не известно
Смерть
01.12.1937
Причина смерти: Репрессирован | Золото Ефим Федорович (1902) Дата рождения: 1902 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Образование: среднее Место проживания: г. Днепрод... Показать все