Золото Христофор Кирьянович
Место рождения
Дата рождения01.01.1880
Дата смерти04.01.1880
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880
Отец: Золото Кирьян Васильевич
Мать: Золото Евдокия Федоровна
Николаевская церковь,м/к-1880г.,лист-184,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-185.
Крещение
02.01.1880
ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-185,м/к-1880г.лист-184,зап.-2. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Кирьян Лазарьевич Золото и жена его Мария Кирьяновна.
Смерть
04.01.1880
Причина смерти: Послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1880г.лист-220,зап-2,ГАДО,Ф - 426-2-3,кадр-221.
Похороны
06.01.1880