(Золото) Елизавета Кирьяновна
Место рождения
Дата рождения01.08.1868
Дата смерти17.02.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1868
Отец: Золото Кирьян Васильевич
Мать: Золото Евдокия Федоровна
Николаевская церковь,м/к-1868г.лист-150,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-151.
Крещение
08.08.1868
м/к-1868г.лист-150,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-152 | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Золото Кирьян Лазарьевич и Анастасия Анастасиевна Уиркине
Смерть
17.02.1869
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-195,зап.-8,ГАДО,Ф -426-2-1,кадр-196
Похороны
19.02.1869