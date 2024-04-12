(Золото) Елизавета Кирьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золото) Елизавета Кирьяновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.08.1868

Дата смерти

17.02.1869

Пол

Женский

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1868

Отец: Золото Кирьян Васильевич

Мать: Золото Евдокия Федоровна

Николаевская церковь,м/к-1868г.лист-150,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-151.
Крещение
08.08.1868
м/к-1868г.лист-150,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-152 | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Золото Кирьян Лазарьевич и Анастасия Анастасиевна Уиркине
Смерть
17.02.1869
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-195,зап.-8,ГАДО,Ф -426-2-1,кадр-196
Похороны
19.02.1869
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