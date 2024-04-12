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(Золото) Любовь Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1912

Отец: Золото Николай Кирьянович

Мать: Золото Александра Федосеевна

Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-20,зап.-44,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-21.
Крещение
18.05.1912
ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-21,м/к-1912г.лист-20,зап.-44 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Алексей Артемьевич Цумбек и Варвара Антоновна Цумбек
Смерть
Неизвестно
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