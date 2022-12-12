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Чернятьев Иван

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Место рождения

Глушковской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.02.1885

Дата смерти

29.08.1934

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1885

Отец: Чернятьев Яков

Мать: Чернятьева София

Глушковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.06.1910

Жена: Чернятьева Степанида

с.Архангельское Котельнического уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Афанасия

Мать ребёнка: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Чернядьев Георгий

Мать ребёнка: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
19.11.1916

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
?.01.1917

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
31.12.1921

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
24.01.1923

Сын: Чернядьев Иван

Мать ребёнка: Чернятьева Степанида

Кировская обл., Троицкий р-н, д. Краевы
Рождение ребёнка
01.02.1925

Сын: Чернятьев Тимофей

Мать ребёнка: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
29.11.1926

Сын: Чернятьев Николай

Мать ребёнка: Чернятьева Степанида

Глушковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Чернятьев Дмитрий

Мать ребёнка: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Образование
Неизвестно
неграм.
Смерть
29.08.1934
Краевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Причина смерти: дизентерия
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