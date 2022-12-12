Чернятьев Иван
Место рождения
Дата рождения15.02.1885
Дата смерти29.08.1934
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1885
Отец: Чернятьев Яков
Мать: Чернятьева София
Бракосочетание
07.06.1910
Жена: Чернятьева Степанида
с.Архангельское Котельнического уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Афанасия
Мать ребёнка: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Чернядьев Георгий
Мать ребёнка: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
19.11.1916
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
?.01.1917
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
31.12.1921
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
24.01.1923
Сын: Чернядьев Иван
Мать ребёнка: Чернятьева Степанида
Кировская обл., Троицкий р-н, д. Краевы
Рождение ребёнка
01.02.1925
Сын: Чернятьев Тимофей
Мать ребёнка: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
29.11.1926
Сын: Чернятьев Николай
Мать ребёнка: Чернятьева Степанида
Рождение ребёнка
1928
Сын: Чернятьев Дмитрий
Мать ребёнка: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Образование
Неизвестно
неграм.
Смерть
29.08.1934
Краевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Причина смерти: дизентерия