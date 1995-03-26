(Чернятьева) Александра
Место рождениядер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Дата рождения19.11.1916
Дата смерти26.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1916
Отец: Чернятьев Иван
Мать: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.03.1995