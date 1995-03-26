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(Чернятьева) Александра

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Место рождения

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)

Дата рождения

19.11.1916

Дата смерти

26.03.1995

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1916

Отец: Чернятьев Иван

Мать: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.03.1995
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