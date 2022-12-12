Чернятьева (Краева) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти21.08.1948
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Краев Панфил (Пафнутий)
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1910
Муж: Чернятьев Иван
с.Архангельское Котельнического уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Афанасия
Отец ребёнка: Чернятьев Иван
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Чернядьев Георгий
Отец ребёнка: Чернятьев Иван
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Чернятьев Иван
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
19.11.1916
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Чернятьев Иван
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
?.01.1917
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чернятьев Иван
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
31.12.1921
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Чернятьев Иван
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
24.01.1923
Сын: Чернядьев Иван
Отец ребёнка: Чернятьев Иван
Кировская обл., Троицкий р-н, д. Краевы
Рождение ребёнка
01.02.1925
Сын: Чернятьев Тимофей
Отец ребёнка: Чернятьев Иван
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
29.11.1926
Сын: Чернятьев Николай
Отец ребёнка: Чернятьев Иван
Глушковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1928
Сын: Чернятьев Дмитрий
Отец ребёнка: Чернятьев Иван
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Смерть
21.08.1948