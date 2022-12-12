Чернятьева (Краева) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернятьева (Краева) Степанида

Чернятьева (Краева) Степанида

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

21.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Краев Панфил (Пафнутий)

Мать: не указана

Бракосочетание
07.06.1910

Муж: Чернятьев Иван

с.Архангельское Котельнического уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Афанасия

Отец ребёнка: Чернятьев Иван

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Чернядьев Георгий

Отец ребёнка: Чернятьев Иван

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Чернятьев Иван

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
19.11.1916

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Чернятьев Иван

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
?.01.1917

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Чернятьев Иван

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
31.12.1921

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Чернятьев Иван

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
24.01.1923

Сын: Чернядьев Иван

Отец ребёнка: Чернятьев Иван

Кировская обл., Троицкий р-н, д. Краевы
Рождение ребёнка
01.02.1925

Сын: Чернятьев Тимофей

Отец ребёнка: Чернятьев Иван

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
29.11.1926

Сын: Чернятьев Николай

Отец ребёнка: Чернятьев Иван

Глушковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Чернятьев Дмитрий

Отец ребёнка: Чернятьев Иван

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Смерть
21.08.1948
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close