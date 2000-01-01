Краев Панфил (Пафнутий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краев Панфил (Пафнутий)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Краев Иван

Мать ребёнка: не указана

Вятская губ., Котельнический уезд, Архангельская вол. (возможно, д. Краевы)
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Чернятьева Степанида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Алексей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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