(Чернядьева) Варвара
Место рождениядер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Дата рождения01.12.1913
Дата смерти01.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1913
Отец: Чернятьев Иван
Мать: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляпников Сергей
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляпников Сергей
Рождение ребёнка
21.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шляпников Сергей
Смерть
01.06.1968