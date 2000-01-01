(Чернядьева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чернядьева) Варвара

(Чернядьева) Варвара

avatar

Место рождения

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)

Дата рождения

01.12.1913

Дата смерти

01.06.1968

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1913

Отец: Чернятьев Иван

Мать: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляпников Сергей

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляпников Сергей

Рождение ребёнка
21.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляпников Сергей

Смерть
01.06.1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close