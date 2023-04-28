Шляпников Сергей
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Смерть
1939
Причина смерти: пропал без вести на Финской войне