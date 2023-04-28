Шляпников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпников Сергей

Место рождения

Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Смерть
1939
Причина смерти: пропал без вести на Финской войне
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