Чернятьев Дмитрий
Место рождениядер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Дата рождения1928
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Чернятьев Иван
Мать: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Бракосочетание
1968
Жена: Левкович Эльза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левкович Эльза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левкович Эльза
Смерть
1968
Братск, город Братск, Иркутская область
Причина смерти: сбит автомобилем Скорой помощи