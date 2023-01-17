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Чернятьев Дмитрий

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Место рождения

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)

Дата рождения

1928

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Чернятьев Иван

Мать: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Бракосочетание
1968

Жена: Левкович Эльза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левкович Эльза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левкович Эльза

Смерть
1968
Братск, город Братск, Иркутская область
Причина смерти: сбит автомобилем Скорой помощи
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