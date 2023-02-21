Левкович (Линкер) Эльза
Место рожденияГермания
Дата рождения15.12.1937
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Германия
Бракосочетание
1968
Муж: Чернятьев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернятьев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернятьев Дмитрий
Смерть
2021
Братск, город Братск, Иркутская область