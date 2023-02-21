Левкович (Линкер) Эльза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левкович (Линкер) Эльза

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Место рождения

Германия

Дата рождения

15.12.1937

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Германия
Бракосочетание
1968

Муж: Чернятьев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернятьев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернятьев Дмитрий

Смерть
2021
Братск, город Братск, Иркутская область
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