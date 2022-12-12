Чернядьев Георгий
Место рождениядер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Дата рожденияОколо 1912
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Чернятьев Иван
Мать: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
07.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернядьев Сергей
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернядьев Николай
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Смерть
1977