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Чернядьев Георгий

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Место рождения

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Чернятьев Иван

Мать: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
07.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернядьев Сергей

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернядьев Николай

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Смерть
1977
Ревда, Ревда, Свердловская область
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