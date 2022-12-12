Ревда
Ревда, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2182Ревдинский, зав.при р. Ревде.4424162243144803Церквей православных 2. Единоверческая 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Заводов: Чугунноплавильный 1, железоделательный 1. Фабрик: Ката Показать всеПоказать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
533. Ревдинский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Ревде и заводском пруде, дворов 1430, жителей 8744, волостное правление (уездный город в 44 верстах), Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65719000001г Ревдагород