город Ревда, город Ревда, Ревда, Свердловская область (на 2019) — Familio

Ревда

Ревда, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2182Ревдинский, зав.при р. Ревде.4424162243144803Церквей православных 2. Единоверческая 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Заводов: Чугунноплавильный 1, железоделательный 1. Фабрик: Ката Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Ревдинская волость
533. Ревдинский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Ревде и заводском пруде, дворов 1430, жителей 8744, волостное правление (уездный город в 44 верстах), Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ревда
65719000001г Ревдагород
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