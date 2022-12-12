Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернядьев Георгий

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернядьев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернядьев Сергей

Отец ребёнка: Чернядьев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернядьев Николай

Отец ребёнка: Чернядьев Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернядьев Георгий

Смерть
Неизвестно
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