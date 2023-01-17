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(Чернятьева) Таисия

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Место рождения

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)

Дата рождения

31.12.1921

Дата смерти

31.08.1984

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1921

Отец: Чернятьев Иван

Мать: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Смерть
31.08.1984
Ревда, Ревда, Свердловская область
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