(Чернятьева) Анна
Место рождениядер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Дата рождения?.01.1917
Дата смерти12.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.01.1917
Отец: Чернятьев Иван
Мать: Чернятьева Степанида
дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Дерябин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дерябин Сергей
Смерть
12.01.1997
Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область