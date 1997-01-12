(Чернятьева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чернятьева) Анна

(Чернятьева) Анна

avatar

Место рождения

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)

Дата рождения

?.01.1917

Дата смерти

12.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1917

Отец: Чернятьев Иван

Мать: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Дерябин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Сергей

Смерть
12.01.1997
Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close