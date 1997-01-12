(Дерябина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дерябина) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Дерябин Сергей

Мать: Анна

Смерть
2012
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