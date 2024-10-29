посёлок Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Баранчинский

Кушвинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1952Баранчинский (Баранча), зав.при р. Баранче.1251563717331973Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Училище. Ярмарок 2. Заводов: чугуннолитейный 1, кузнечный 1, слесарный 1. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Баранчинская волость
257. Баранчинский завод (Баранча), село заводское бывшее государственное, при речке Баранче, дворов 652, жителей 3678, волостное правление (уездный город в 115 верстах), Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Баранчинская волость
1) зав. Баранчинский (Нижне-Баранчинский), при впадении р. Актая в р. Баранчу, левый приток р. Тагила. Завод принадлежит к Гороблагодатскому округу казенных горных заводо Показать все Баранчинское общество80620712008Бывшие горнозав.ПравославныеРусские118

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Кушва
90133Баранчинскийпосёлок58°10'с.ш.59°42'в.д.O-40-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Кушвинский
65748000131п Баранчинскийпоселок

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