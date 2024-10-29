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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1952Баранчинский (Баранча), зав.при р. Баранче.1251563717331973Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Училище. Ярмарок 2. Заводов: чугуннолитейный 1, кузнечный 1, слесарный 1. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
257. Баранчинский завод (Баранча), село заводское бывшее государственное, при речке Баранче, дворов 652, жителей 3678, волостное правление (уездный город в 115 верстах), Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Баранчинский (Нижне-Баранчинский), при впадении р. Актая в р. Баранчу, левый приток р. Тагила. Завод принадлежит к Гороблагодатскому округу казенных горных заводо Показать все Баранчинское общество80620712008Бывшие горнозав.ПравославныеРусские118—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90133Баранчинскийпосёлок58°10'с.ш.59°42'в.д.O-40-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65748000131п Баранчинскийпоселок