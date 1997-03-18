Чернятьев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятьев Тимофей

Место рождения

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)

Дата рождения

01.02.1925

Дата смерти

18.03.1997

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1925

Отец: Чернятьев Иван

Мать: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Рождение ребёнка
11.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернятьев Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.03.1997
Ревда, Ревда, Свердловская область
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