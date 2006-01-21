Чернядьев Иван
Место рожденияКировская обл., Троицкий р-н, д. Краевы
Дата рождения24.01.1923
Дата смерти21.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1923
Отец: Чернятьев Иван
Мать: Чернятьева Степанида
Кировская обл., Троицкий р-н, д. Краевы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
21.01.2006
Москва, город федерального значения Москва