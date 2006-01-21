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Чернядьев Иван

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Место рождения

Кировская обл., Троицкий р-н, д. Краевы

Дата рождения

24.01.1923

Дата смерти

21.01.2006

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1923

Отец: Чернятьев Иван

Мать: Чернятьева Степанида

Кировская обл., Троицкий р-н, д. Краевы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
21.01.2006
Москва, город федерального значения Москва
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