(Чернятьева) Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернятьева) Афанасия

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Место рождения

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)

Дата рождения

1910

Дата смерти

Около 1994

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Чернятьев Иван

Мать: Чернятьева Степанида

дер.Краевы Архангельского уезда Вятской губернии, (приход села Архангелького, Архангельской волости, Вятской губернии)
Смерть
Около 1994
Курган, город Курган, Курганская область
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