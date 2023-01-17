Чернятьева (???) София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ??? Платон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1885
Сын: Чернятьев Иван
Отец ребёнка: Чернятьев Яков
Глушковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернятьев Еремей
Отец ребёнка: Чернятьев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карашева Анастасия
Отец ребёнка: Чернятьев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернятьев Кондратий
Отец ребёнка: Чернятьев Яков
Смерть
Неизвестно