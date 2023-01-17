Чернятьева (???) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятьева (???) София

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ??? Платон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1885

Сын: Чернятьев Иван

Отец ребёнка: Чернятьев Яков

Глушковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернятьев Еремей

Отец ребёнка: Чернятьев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карашева Анастасия

Отец ребёнка: Чернятьев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернятьев Кондратий

Отец ребёнка: Чернятьев Яков

Смерть
Неизвестно
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