Чернятьев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернятьев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1885
Сын: Чернятьев Иван
Мать ребёнка: Чернятьева София
Глушковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернятьев Еремей
Мать ребёнка: Чернятьева София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карашева Анастасия
Мать ребёнка: Чернятьева София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернятьев Кондратий
Мать ребёнка: Чернятьева София
Смерть
Неизвестно