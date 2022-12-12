Чернятьев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятьев Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернятьев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1885

Сын: Чернятьев Иван

Мать ребёнка: Чернятьева София

Глушковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернятьев Еремей

Мать ребёнка: Чернятьева София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карашева Анастасия

Мать ребёнка: Чернятьева София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернятьев Кондратий

Мать ребёнка: Чернятьева София

Смерть
Неизвестно
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