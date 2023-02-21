Чернятьев Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернятьев Еремей

Чернятьев Еремей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернятьев Яков

Мать: Чернятьева София

Рождение ребёнка
1907

Сын: Чернядьев Иннокентий

Мать ребёнка: Мария

Кировская область
Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Чернядьев Иван

Мать ребёнка: Мария

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1918

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Мария

п.Ленинское Шабалинский район Кировской области
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Мария

п.Ленинское Шабалинский район Кировской области
Рождение ребёнка
1923

Сын: Чернядьев Сергей?

Мать ребёнка: Мария

Кировская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чернядьев Анатолий (?)

Мать ребёнка: Мария

п.Ленинское Шабалинский район Кировской области
Смерть
1939
Кировская область
Причина смерти: Болезнь (туберкулез)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close