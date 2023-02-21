Чернятьев Еремей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернятьев Яков
Мать: Чернятьева София
Рождение ребёнка
1907
Сын: Чернядьев Иннокентий
Мать ребёнка: Мария
Кировская область
Рождение ребёнка
12.06.1910
Сын: Чернядьев Иван
Мать ребёнка: Мария
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1918
п.Ленинское Шабалинский район Кировской области
Рождение ребёнка
1923
Сын: Чернядьев Сергей?
Мать ребёнка: Мария
Кировская область
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Мария
п.Ленинское Шабалинский район Кировской области
Смерть
1939
Кировская область
Причина смерти: Болезнь (туберкулез)