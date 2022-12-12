Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Чернядьев Иннокентий
Отец ребёнка: Чернятьев Еремей
Кировская область
Рождение ребёнка
12.06.1910
Сын: Чернядьев Иван
Отец ребёнка: Чернятьев Еремей
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1918
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Чернятьев Еремей
п.Ленинское Шабалинский район Кировской области
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Чернятьев Еремей
п.Ленинское Шабалинский район Кировской области
Рождение ребёнка
1923
Сын: Чернядьев Сергей?
Отец ребёнка: Чернятьев Еремей
Кировская область
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Чернятьев Еремей
п.Ленинское Шабалинский район Кировской области
Смерть
Неизвестно