Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Чернядьев Иннокентий

Отец ребёнка: Чернятьев Еремей

Кировская область
Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Чернядьев Иван

Отец ребёнка: Чернятьев Еремей

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1918

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Чернятьев Еремей

п.Ленинское Шабалинский район Кировской области
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Чернятьев Еремей

п.Ленинское Шабалинский район Кировской области
Рождение ребёнка
1923

Сын: Чернядьев Сергей?

Отец ребёнка: Чернятьев Еремей

Кировская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чернядьев Анатолий (?)

Отец ребёнка: Чернятьев Еремей

п.Ленинское Шабалинский район Кировской области
Смерть
Неизвестно
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