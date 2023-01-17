Глушенков (Глухин) Емельян Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушенков (Глухин) Емельян Иванов

Глушенков (Глухин) Емельян Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1758

Дата смерти

25.04.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758

Отец: Глушенков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

Мать ребёнка: Глушенкова ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Глушенков Алексей Емельянов

Мать ребёнка: Глушенкова ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Куракина Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Глушенкова ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Жарова Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Глушенкова ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Глушенков Яков Емельянов

Мать ребёнка: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: Трегубова Авдотья Емельянова

Мать ребёнка: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова

Рождение ребёнка
16.05.1815

Сын: Глушенков Михаил Емельянов

Мать ребёнка: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1816

Сын: Глушенков (емелин) Илья Емельянов

Мать ребёнка: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1819

Дочь: Юруткина (петрова) Анна Емельянова

Мать ребёнка: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1822

Сын: Глушенков Ефим Емельянов

Мать ребёнка: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Емельянова

Мать ребёнка: Глушенкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Емельянова

Мать ребёнка: Глушенкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушенкова ?

Смерть
25.04.1826
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: христианскою | христианскою
Похороны
?.04.1826
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close