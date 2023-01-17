Глушенков (Глухин) Емельян Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1758
Дата смерти25.04.1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Глушенков Иван
Мать: не указана
Сын: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов
Мать ребёнка: Глушенкова ?
Сын: Глушенков Алексей Емельянов
Мать ребёнка: Глушенкова ?
Дочь: Куракина Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Глушенкова ?
Дочь: Жарова Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Глушенкова ?
Мать ребёнка: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова
Дочь: Трегубова Авдотья Емельянова
Мать ребёнка: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова
Сын: Глушенков Михаил Емельянов
Мать ребёнка: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова
Сын: Глушенков (емелин) Илья Емельянов
Мать ребёнка: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова
Дочь: Юруткина (петрова) Анна Емельянова
Мать ребёнка: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова
Мать ребёнка: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова
Дочь: Татьяна Емельянова
Мать ребёнка: Глушенкова ?
Дочь: Пелагея Емельянова
Мать ребёнка: Глушенкова ?
Жена: Глушенкова ?