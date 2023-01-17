Глушенков (Емелин) Илья Емельянов
Место рождения
Дата рождения12.07.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1816
Крещение
20.07.1816
воспреемники: Священник Александр Макаров и Асафия Евграфова | Казанская церковь
Бракосочетание
20.01.1835
По жениху Поручители села Новой Рачейки казенныя кресьяне Сергей Васильиф, Якоф Емельяноф, Петр Федороф Шероноф, Петр Козмин; По невесте Онаго ж села Павил Леонтьиф Жароф, Михаил Яфимоф, Николай Федор... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1838
Дочь: Васса (Василиса) Ильина
Мать ребёнка: Глушенкова Домника (Домна) Никитина
Рождение ребёнка
08.07.1839
Сын: Глушенков (емелин) Прокопий Ильин
Мать ребёнка: Глушенкова Домника (Домна) Никитина
Рождение ребёнка
19.10.1840
Сын: Глушенков Иван Ильин
Мать ребёнка: Глушенкова Домника (Домна) Никитина
Рождение ребёнка
14.05.1842
Мать ребёнка: Глушенкова Домника (Домна) Никитина
Смерть
Неизвестно