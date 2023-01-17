Глушенков (Емелин) Илья Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушенков (Емелин) Илья Емельянов

Глушенков (Емелин) Илья Емельянов

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.07.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1816

Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Мать: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.07.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Священник Александр Макаров и Асафия Евграфова | Казанская церковь
Бракосочетание
20.01.1835

Жена: Глушенкова Домника (Домна) Никитина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители села Новой Рачейки казенныя кресьяне Сергей Васильиф, Якоф Емельяноф, Петр Федороф Шероноф, Петр Козмин; По невесте Онаго ж села Павил Леонтьиф Жароф, Михаил Яфимоф, Николай Федор... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1838

Дочь: Васса (Василиса) Ильина

Мать ребёнка: Глушенкова Домника (Домна) Никитина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1839

Сын: Глушенков (емелин) Прокопий Ильин

Мать ребёнка: Глушенкова Домника (Домна) Никитина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1840

Сын: Глушенков Иван Ильин

Мать ребёнка: Глушенкова Домника (Домна) Никитина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1842

Сын: Глушенков Сидор Ильин

Мать ребёнка: Глушенкова Домника (Домна) Никитина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close