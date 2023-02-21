Глушенкова (Глухина) Прасковья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1777
Дата смерти11.05.1842
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777
Отец: Егор
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Дочь: Трегубова Авдотья Емельянова
Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Рождение ребёнка
16.05.1815
Сын: Глушенков Михаил Емельянов
Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Рождение ребёнка
12.07.1816
Сын: Глушенков (емелин) Илья Емельянов
Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Рождение ребёнка
25.01.1819
Дочь: Юруткина (петрова) Анна Емельянова
Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Рождение ребёнка
10.01.1822
Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1842
Причина смерти: отъ водянки | отъ водянки
Похороны
13.05.1842
на отведенном кладбище при Казанской церкви