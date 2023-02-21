Глушенкова (Глухина) Прасковья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова (Глухина) Прасковья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

11.05.1842

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Глушенков Яков Емельянов

Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: Трегубова Авдотья Емельянова

Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Рождение ребёнка
16.05.1815

Сын: Глушенков Михаил Емельянов

Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1816

Сын: Глушенков (емелин) Илья Емельянов

Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1819

Дочь: Юруткина (петрова) Анна Емельянова

Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1822

Сын: Глушенков Ефим Емельянов

Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Смерть
11.05.1842
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ водянки | отъ водянки
Похороны
13.05.1842
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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