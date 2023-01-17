Глушенков Яков Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушенков Яков Емельянов

Глушенков Яков Емельянов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Мать: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова

Бракосочетание
26.05.1821

Жена: Глушенкова Настасья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Петр Козмин, Петр Миронов, Илья Васильев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
?.09.1825

Сын: Глушенков Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Глушенкова Настасья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1829

Сын: Глушенков Макар Яковлев

Мать ребёнка: Глушенкова Настасья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1831

Сын: Глушенков Егор Яковлев

Мать ребёнка: Глушенкова Настасья Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close