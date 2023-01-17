Глушенков Яков Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Бракосочетание
26.05.1821
поручители: Петр Козмин, Петр Миронов, Илья Васильев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
?.09.1825
Сын: Глушенков Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Глушенкова Настасья Ефимова
Рождение ребёнка
13.01.1829
Мать ребёнка: Глушенкова Настасья Ефимова
Рождение ребёнка
06.11.1831
Мать ребёнка: Глушенкова Настасья Ефимова
Смерть
Неизвестно